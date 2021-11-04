بحضور وزير المجالس النيابية..صحة النواب تجتمع لضبط صياغه مشروع قانون مواجهة الأوبئة

/659711/بحضور-وزير-المجالس-النيابيةصحة-النواب-تجتمع-لضبط-صياغه-مشروع-قانون-مواجهة-الأوبئة

دوت الخليج

واجتمعت لجنة الشؤون الصحية اجتماع مشترك مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعة بالبرلمان بحضور وكيل اللجنه النائب ايهاب الطماوي لضبط صياغة قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بحضور وزير المجالس النيابية علاء فؤاد .

صحة النواب تجتمع لضبط صياغه مشروع قانون مواجهة الأوبئة

يذكر أن مشروع القانون به ١٠ مواد بالإضافة إلي مادة النشر وكانت لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم قد وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

هذا و تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة عقد اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

كما تستكمل اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين. بالاشتراك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.

هذا وتم تم توجيه الدعوة لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

وانتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة فى اجتماعها أمس من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.