بـ117 ألف جنيه..فيلم «فرق خبرة» لدلال عبد العزيز يتصدر شباك التذاكر

/659713/بـ117-ألف-جنيهفيلم-فرق-خبرة-لدلال-عبد-العزيز-يتصدر-شباك-التذاكر

اعتلى فيلم «فرق خبرة» للفنانين الشابين محمد الشرنوبي وهدى المفتي، عرش شباك التذاكر السينمائية بعد طرحه مساء أمس الأربعاء وبرغم التراجع الشديد التي تشهده دور العرش إلا أنه حقق ما يقرب من 117 ألف حنيه.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «فرق خبرة» لدلال عبد

وجاء في المرتبة الثانية في إيرادات شباك التذاكر فيلم “عروستي”، بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، بعد أن حقق إيرادات تبلغ 80 جنيها مصريا، في حين حقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي 53 ألف جنيه.

تكريم دلال عبد العزيز في العرض الخاص لفرق خبرة

وكان قدم صناع فيلم «فرق خبرة» لفتة إنسانية في بداية عرضه الفيلم بإهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تشارك في الفيلم، كما حرص أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

قصة وأبطال فيلم فرق خبرة

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولت “فرق خبرة” النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.