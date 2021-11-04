لمكافحة الإدمان.. فرع جديد لخدمات الخط الساخن بالمستشفى العسكرى بالهايكستب

جدة - نرمين السيد - افتتحت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فرعا جديدا لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا مع مراعاة السرية التامة للمرضى.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها على دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الإدمان وأن هذا المركز هو ثمرة الجهود المشتركة بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج فى كلمتها أن المستشفى العسكرى بالهايكستب يمثل حلقة جديدة فى سلسلة التعاون المثمر بين الصندوق وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وأنه تم حتى الآن علاج حوالى 15 ألف مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق فى تحقيق النجاحات المتتالية فى ذلك المجال.



وأوضحت أن البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان تشير إلى أن المستشفيات العسكرية تحقق أفضل النتائج العلاجية بدءا من استكمال البرنامج العلاجى ومتابعة المرضى وصولا إلى مرحلة التعافى، لافتة إلى أن التوسع فى خدمات علاج الإدمان المجانية والسرية يأتى متواكبا مع التصديق على قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة والذى يبدأ فى منتصف ديسمبر المقبل إذ حرصت الحكومة على إعطاء مهلة ستة أشهر من تاريخ التصديق على القانون فى منتصف يونيو الماضى حتى يتقدم الموظف المتعاطى للعلاج المجانى.



ودعت الدكتورة نيفين القباج مرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون للموظف المتعاطى.

وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كلمة استعرض فيها جهود إنشاء مراكز مكافحة وعلاج الإدمان فى مختلف المحافظات مشيرا إلى أن مركز المستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب هو صرح جديد ومتميز لمواجهة هذه القضية.



وشمل الإفتتاح جولة تفقدية داخل المركز الذى يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التى تضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان فى العالم، وتم إعداده وفقا للمعايير الدولية فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان ويقدم الخدمة لقرابة 7000 مريض إدمان سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى.