صور- جيم فى الشارع.. الافتتاح التجريبى لممشى وتراك دراجات العبور السبت

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن أنه سيتم بعد غد السبت الموافق 6/11/2021 الافتتاح التجريبى لممشى وتراك الدراجات والچيم المفتوح بالمدينة، وذلك فى إطار التشجيع على ممارسة الرياضة وخدمة سكان مدينة العبور، وإعادة الواجهة الحضارية اللائقة بالمدينة.





وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الممشى وتراك الدراجات يبلغ طوله 4 كم وبعرض 4 أمتار ومزود بمظلات حديثة (برجولات) تم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب ومستدامة لتتحمل العوامل الجوية، ولحماية مرتادى الممشى وذويهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس ومد شبكة إنارة لكامل الممشى لسهولة استخدامه، ولزيادة العامل الأمنى.

وقال رئيس الجهاز: تم إنشاء الچيم المفتوح على مساحة (1000م)، ويعد أول چيم مفتوح متكامل يتم إنشاؤه، ويضم 34 لعبة مختلفة بخلاف الأجهزة الخاصة باللياقة البدنية، علما بأن كافة الأجهزة والمعدات مجهزة للعمل فى الظروف الجوية المختلفة، وتم تنفيذ مظلة لحماية مستخدمى الأجهزة من أشعة الشمس، كما تم تزويد الچيم بشبكة إنارة لكامل المسطح لسهولة استخدام الأجهزة ليلاً، بجانب منظومة كاميرات مراقبة لرصد أى تجاوزات أو مخالفات.

وأضاف رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار سعى الجهاز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى العام للمدينة، بجانب ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات خدمية وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة.