لمواجهة الخطر.. قانون الأوبئة والجوائح الصحية الحكومى أمام «صحة النواب»

جدة - نرمين السيد - ويضم مشروع القانون 11 مادة على رأسها إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمات بشكل عام مشكلة، بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وطبقا للقانون الذى اطلع "دوت الخليج" على نسخة منه فإنه يحق للجنة اتخاذ جميع الإجراءات التى تراها لمنع انتشار الوباء ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال والقيود، على الأشخاص أو مناطق معينة بالبلاد، وكذلك تعطيل كلى أو جزئى بالقطاع العام أو الخاص إذا ما لزم الأمر.

كما يتم بموجب القانون تنظيم أو حظر المعارض والاجتماعات والنشاطات بالنوادى الرياضية واستقبال المواطنين بدور العبادة، كما يشمل القانون تأجيل أو تقسيط سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه ومد آجال تقديم الإجراءات الضريبية أو مد سداد الضرائب.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد، جواز إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة الخطر الناجم عن انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها، بهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وكشفت مصادر نيابية فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج" عن عزم اللجنة الانتهاء من مشروع القانون ليعرض على جلسات مجلس النواب منتصف الشهر الجارى لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره.