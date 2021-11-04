جواز سفر صحى.. القائم بعمل وزير الصحة يعلن إطلاق تطبيق «اطمئن»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، والذى يعد وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية (شهادة الـQR code)، حيث يمكن استخدام التطبيق الإلكترونى أو استخراج شهادة الـQR code لإثبات تلقى لقاح فيروس كورونا.





وأوضح الوزير، أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحى لربط شهادات السفر الخاصة بتلقى لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبى، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقى اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه يتم إدخال بيانات المواطن على التطبيق بعد تحميله، وتتضمن الرقم القومى ورقم التسجيل الخاص بتلقى اللقاح والمكون من 20 رقم، كما يتم رفع صورة شخصية، كما يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية "السيلفى"، وبعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقى لقاحات فيروس كورونا، وتظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقى الجرعات ونوع اللقاح.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال الضغط على أيقونة "مشاركة البيانات" فى التطبيق تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون الخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعنى أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وتابع الوزير أنه يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية فى الأماكن التى تتطلب معرفة موقف تلقى المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح.

وأضاف أن التطبيق يستخدم لأغراض السفر فى المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق، لافتًا إلى أنه يمكن تحميل التطبيق لهواتف "الاندرويد" من خلال الرابط من هنا ، أو الرابط من هنا لمستخدمى الـ(الأيفون).