إنفوجراف- حياة كريمة.. الاتصالات تشارك فى تطوير القرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - ويكشف الإنفوجراف التالى إجراءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقوية شبكات الاتصالات وتطوير ورقمنة مكاتب البريد. وتعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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