محافظ أسيوط: تقديم كل الدعم لبناء قدرات العاملين بالوحدات المحلية

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط، اليوم الخميس، ورشة لتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمختلف المستويات الإدارية والتى نظمها مركز تدريب علوم الحاسب الآلى بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمختلف المستويات الإدارية والوظيفية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات؛ مما يساهم فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى للمحافظة.
من جانبه، قال مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة أحمد مدكور إنه جرى تنفيذ ورشتى عمل على مدار يومين بالمركز وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على المشاركين والمتدربين بالمركز، لافتا إلى مشاركة 44 شخصا من العاملين بالأزمات والمتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز.
وأوضح أن الورشة الأولى بعنوان "إدارة الأزمات والحد من المخاطر" والتى استهدفت العاملين بإدارات الأزمات بالوحدات المحلية حيث أدار الورشة خريجى سقارة من دورة الأزمات من منطلق الاستفادة مما اكتسبوه ونقله لباقى العاملين وبمشاركة مدير الإدارة العامة للازمات بالديوان العام، والورشة الثانية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، والتى استهدفت العاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية؛ حيث أدارتها المهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان.
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