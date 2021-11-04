الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - ونظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارة لـ(5) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) وجرى إهداؤهم "العصا البيضاء" بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولاقت المبادرة الإنسانية صدى طيبًا لدى الأطفال وقبولاً واستحساناً من القائمين على إدارة تلك المدارس، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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