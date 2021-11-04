إفتتاح فرع جديد لخدمات الخط الساخن ‏لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمستشفى...

إفتتحت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى فرع جديد ‏لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى للطب النفسى ‏بالهايكستب لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً مع مراعاة السرية التامة للمرضى ، ‏وذلك بحضور الدكتورة ‏‎/‎‏ نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ‏مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، والدكتور ‏‎/‎‏ ‏عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وعدد من ‏قادة القوات المسلحة .‏

وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات ‏المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق ‏‎/‎‏ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ‏، وأكد فيها على دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الإدمان وأن هذا المركز هو ثمرة ‏الجهود المشتركة بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الإجتماعى .‏

وأكدت الدكتورة ‏‎/‎‏ نيفين القباج فى كلمتها أن المستشفى العسكرى بالهايكستب يمثل حلقة جديدة في ‏سلسلة التعاون المثمر بين الصندوق وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وأنه تم حتى ‏الآن علاج حوالى (15 ألف) مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق فى تحقيق ‏النجاحات المتتالية فى ذلك المجال .‏

وأوضحت أن البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان تشير الى أن المستشفيات العسكرية ‏تحقق أفضل النتائج العلاجية بدءاً من إستكمال البرنامج العلاجى ومتابعة المرضى وصولاً إلى ‏مرحلة التعافى ، لافتةً إلى إن التوسع فى خدمات علاج الإدمان المجانية والسرية يأتى متواكباً مع ‏التصديق على قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة والذى يبدأ فى منتصف ديسمبر ‏المقبل حيث حرصت الحكومة على إعطاء مهلة ستة أشهر من تاريخ التصديق على القانون فى ‏منتصف يونيو الماضى حتى يتقدم الموظف المتعاطى للعلاج المجانى .‏

ودعت الدكتورة ‏‎/‎‏ نيفين القباج مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الإتصال على الخط ‏الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون للموظف المتعاطى .‏

وألقى الدكتور ‏‎/‎‏ عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج ‏الإدمان كلمة إستعرض فيها جهود إنشاء مراكز مكافحة وعلاج الإدمان فى مختلف المحافظات ‏مشيراً إلى أن مركز المستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب هو صرح جديد ومتميز ‏لمواجهة هذه القضية .‏

وشمل الإفتتاح جولة تفقدية داخل المركز الذى يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التى تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان فى ‏العالم ، وتم إعداده وفقاً للمعايير الدولية فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان ويقدم الخدمة ‏لقرابة (7000) مريض إدمان سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى‪‏‎. ‎