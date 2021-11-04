وزارة البيئة:

على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 :

فى جلسة حوارية بالجناح المصرى:

مصر تعرض للعالم تجربتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاعها الصناعى

وزيرة البيئة : مصر تتجه بشكل منهجى لدمج أهداف التنمية المستدامة بخططها التنموية والصناعية

فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعرض الرؤية المصرية كنموذج للعالم فى التصدى للتغيرات المناخية بشقي التخفيف و التكيف قام الجناح المصرى اليوم بتنظيم جلسة حوارية حول جهود القطاع الصناعي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض قصص نجاح مصرية بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة و اتحاد الصناعات المصرى و ذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس و العشرون COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 اكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجارى .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تتجه بشكل منهجى نحو دمج اهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصناعى بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد والاستخدم الطاقات النظيفة وغيرها للتصدى لاثار التغيرات المناخية و حماية البيئة من الاثار السلبية للصناعة.

و تضمت الجلسة عرض تقديمى للدكتور وليد درويش مستشار وزير التجارة والصناعة للسياسات البيئية حول دور الصناعة المصرية فى التصدى للتغيرات المناخية و الرؤية الدائرية للقطاع بما يدعم أهداف الإنتاج والاستهلاك المستدامين بالاضافة الى عرض الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية و استراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.