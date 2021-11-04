«في قضية الأثار الكبرى ».. تجديد حبس رجال الأعمال حسن راتب 45 يومًا

/659714/في-قضية-الأثار-الكبرى--تجديد-حبس-رجال-الأعمال-حسن-راتب-45-يوما

أمر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس صاحب قنوات المحور سابقًا رجل الأعمال «حسن راتب»، 45 يومًا في اتهامه بالقضية الشهيرة بـ «الآثار الكبرى»، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين، المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».

دوت الخليج

وأوضحت التحقيقات الأولية لجهات التحقيق في واقعة « الأثار الكبرى»، عن تمويل بملايين الجنيهات، قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين، عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

القبص على حسن راتب

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا، في عمليات التنقيب عن الآثار.

وفي سياق أخر .. 48 ساعة عاشتها أسرة بلطجي الفيوم يدعى «أيمن عبد المعبود» في رعب وتعذيب داخل منزله، بعدما احتجز مجموعة من أفرادها عائلته وعذبهم وقتل حماته، وألقى الجثة في فناء المنزل.

كواليس ٤٨ ساعة حبس للأسرة المحتجزة بالفيوم

ترجع تفاصيل الواقعة عندما احتجز بلجطي في الفيوم زوجته وشقيقاتها وحماته، و عدد من الأطفال، حيث شرع في ممارسة كل صنوف التعذيب تجاههم، قبل قيامه بقتل حماته وإلقاء جثتها في فناء المنزل، قبل اقتحام رجال الأمن الوطني المنزل بساعات.

وأثناء الاحتجاز، بث المتهم مقاطع فيديو عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أجبر خلالها المحتجزين على الإدلاء باعترافات بأنهن يعملن في الدعارة منذ 17 سنة:« شغالة في الدعارة من ورايا»ا. ولم يستجب بلجطى الفيوم لكل محاولات الأجهزة الأمنية بإنهاء الأمر، قبل أن يعرض تسليم الرهائن في سبيل الهروب للفرار من العقاب، لكن قوات الأمن الوطني كانت على أتم استعداد للتعامل، حيث اقتحمت المنزل فجر اليوم بعد تفجير الأبواب المحصنة.

كانت الأجهزة الأمنية حريصة أثناء تنفيذ العملية على سلامة الرهائن الموجود داخل المنزل «اطفال وسيدات»، لذا شرعت في مفاوضة المتهم على مدار 24 ساعة، إلا أنه لم يستجب، فنجحت في الاقتحام، وإصابة المتهم بطلق ناري في قدمه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.