النائب محمد عزمي: مشكلة الوعي أزمة كبيرة تحتاج إلى التكاتف للقضاء عليها«فيديو»

/659715/النائب-محمد-عزمي-مشكلة-الوعي-أزمة-كبيرة-تحتاج-إلى-التكاتف-للقضاء-عليهافيديو

أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشكلة الوعي تشكل أزمة كبيرة تحتاج إلى التكاتف للقضاء عليها والتصدي لها بكل حزم وقوة، إضافة الى تطوير الوسائل المستخدمة فى تنمية وعي المواطنين، لفهم التحديات التي تواجه الدولة ومقدرات الوطن.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد عزمي بشان تنمية الوعي الوطني والهوية القومية

الوعي الوطني

واشارالنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الي إطلاق مجموعة من المبادرات خلال جلسة الاستماع، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية ثقافة الوعي لدي الشباب.

هذا واستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

وكان المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قد استقبال أمس رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وأكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.