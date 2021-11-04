بعد شائعة خلافهما..دينا الشربيني وحسن أبو الروس يعودان للرقص على «فلتت مني»

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كشف الفنان حسن أبو الروس حقيقة خلافه مع الفنانة دينا الشربيني الذي تداوله رواد السوشيال ميديا منذ انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديزهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد حقيقة خلاف دينا الشربيني مع حسن أبو الروس

وظهرت دينا الشربيني للمرة الثانية تتراقص مع حسن أبو الروس على نغمات أغنيتهما الجديدة “فلتت مني”، وعلق أبو الروس على الفيديو: “فلتت مننا خالص إمبارح”.

هذا وتمكنت النجمة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس، من تحقيق نجاج واسع بأغنية «فلتت مني»، والتى تخطى عدد مشاهدتها مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كان الفنان حسن أبو الروس طرح منذ 10 أيام، أحدث أعماله الغنائية والتي احدثت ضجة عريمة بعد أن طرح مقطع منها مع دينا الشربيني عبر حسابته الرسمية على السوشيال ميديا وتصدرا الثنائي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدها بساعات.

وجاءت الأغنية التي طرحها أبو الروس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان “فلتت مني”، كما طرحها أيضا على تطبيق أنغامي، وبمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

أغنية فلتت مني ثاني أعمال دينا الشربيني كمودل

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.

أزمات حسن أبو الروس بمهرجان الجونة

وشهد مهرجان الجونة أزمات عديدة للفنان حسن أبو الروس بداية من ملابسه المثيرة وأسلوبه المختلف عن الطبيعي، ثم تطورت أزماته مع الجمهور بعد طرح فيديو كليب يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وتعمد على الترويج له بشكل مختلف.

ثم تصريحاتها التي أصبح بها شيء من الإمتنان بالنفس والثقة، فضلا عن مصاحبته لدينا الشربيني فترة طويلة بمهرجان الجونة، واقتحامة لندوة أحمد السقا والغناء بها دون أن يأخذ إذن، كل هذا جعل الفنان حسن أبو الروس عرضه للإنتقاد من قبل الجمهور وأصدقائه في الفن.