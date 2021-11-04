بدر بانون خارج قائمة المغرب لمباراة السودان في تصفيات كأس العالم

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أعلن وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، قائمة فريقه لمواجهة ، وغينيا في شهر نوفمبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في حراسة المرمي: ياسين بونو – أنس زنيتي – أحمد رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف حكيمي - سفيان علاكوش – أدم ماسينا- سفيان الكرواني – جواد ياميق – سفيان شاكلا – رومان سايس – نايف أكرد .

الوسط: فيصل فجر – سفيان آمرابط – يوسف أملاح – أيمن برقوق – إلياس شعير – عمران لوزا .

الهجوم: أشرف بنشرقي – منير الحدادي– سفيان بوفال - ريان ماي– يوسف النصيري – أيوب الكعبي .

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بتحديد يومي 11 و14 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتي أنجولا والجابون.

كما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون، المقرر إقامتها في ستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل، في ختام دور المجموعات.

تصريحات مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل من دور المجموعات، وبعد الفوز على أنجولا في القاهرة والفوز على ليبيا أثبتوا أنهم المرشح الأقوى".

وأضاف: "فرص تأهل أنجولا منعدمة ولكن نحن نلعب بطريقة تنافسية ونتعامل حتى نتأهل في المرات القادمة".

وأردف: "ما تغير تحت قيادة كارلوس كيروش هو الاستفادة من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني اللذان كان يفشلان في الخروج من إنجلترا في الفترة الماضية، فهما إضافة بشكل كبير".

وواصل: "بالإضافة إلى اللاعبين المحليين مثل أحمد فتوح، هو من اللاعبين الذين أفسحوا لأنفسهم طريقهم من منتخب الشباب إلى المنتخب الأول وأظهر قدراته على اللعب أساسيًا في منتخب مصر، وبصفة عامة أصبح هناك ثقة أكبر عند منتخب مصر".