/659719/مايان-السيد-بعد-تعرضها-للسخرية-مجتمع-متنمر-كل-شغلته-الإستهزاء

وجهت الفنانة الشابة مايان السيد رسالة جديدة للجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة التي جعلتها في مرمى الإنتقادات خلال الساعات القليلة الماضية واليت أعربت من خلالها عن حريتها في فعل أي شي تريده، مشيرا إلى أنها فقدت الأمل في تغير هذا المجتمع المتنمر.

دوت الخليج يرصد رسالة مايان السيد للجمهور بعد تعرضها للتنمر

كتبت مايان السيد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اسوأ شيئ في الدنيا التنمر و المتنمرين”.

وتابعت حديثها: “ازاي هنغير مجتمع بقي كل شغلته التنمر و التحكم و الاستهزاء و sexualizing المرأة. انا فقدت الامل”.

هذا وشهدت الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، بعدما خرجت عن صمتها لعرب عن استيائها من منتقدي وضعيتها المثيرة التي تتخذها في كثير من صورها وهي تعمد إظهار إبطها.

مايان السيد ترد على منتقدي إطلالتها

وأتى رد الفنانة مايان السيد مخالفا لجميع التوقعات إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، : “انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي. انا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي ب "باطي" ربنا يشفي. كان لازم ارد”.

وبعدها بدقائق شن الجمهور هجوم عنيق على الفنانة من خلال خاصية التعليقات، اذ جاءت على النحو الأتي: “هي مين دي”، “يلا ياجماعة نسيب مشاكلنا في الحياة ونركز في باط الفنانة”، وغيرها من التعليقات المسيئة لـ مايان السيد.

مايان السيد تنظر عرض فيلم المحكمة

وفي سياق أخر، تستعد السينمات المصرية لإستقبال فيلم «المحكمة» لـ مايان السيد بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤدي من خلالها شخصية منى، الذي تدور أحداثه فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.