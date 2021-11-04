/659720/صور-المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرزاق-يستقبل-رئيس-برلمان-زيمبابوي

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

دوت الخليج وكان المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قد استقبال أمس رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. صور.. المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي وأكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

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