/659721/المجموعة-الافريقية-تؤمن-ديربي-القاهرة-بين-الأهلي-والزمالك

دوت الخليج

ويؤمن رجال الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وعلى صعيد متصل، يختتم اليوم الخميس فريق الأهلى تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدورى المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسى مساء اليوم، حيث ينوى موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

وفي سياق أخر .. استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة والنصف في وقت سابق باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.