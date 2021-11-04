/659723/محمد-السباعي-يطالب-بوضع-آليه-لتدريس-مادتي-التاريخ-والتربية-الوطنية-بكافة-المراحل-التعليمية-بشكل-الزامي

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد السباعي بشأن تنمية الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية

الأمن القومي

وأكد أعضاء التنسيقية على أن الحفاظ على الهوية المصرية هي أمن قومي في المقام الأول وأنه أصبح من الراسخ ضرورة وجود هوية مصرية واحدة تجمع كل أبناء الوطن، دون النظر لأي إختلافات فئوية .

وأعرب النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن سعادته بتناول هذا الموضوع وإثارته وطالب بقيام مؤسسات الدولة كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف الحيوي وإقترح بالنظر في فصل وزارتي الشباب والرياضة، داعيا إلى ضرورة تمتع وزارة الشباب بشخصية وطنية ذو رؤية واضحة تهدف الى رفع الوعي الوطني لدي الشباب، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية ونماذج المحاكاة التي تساهم في تأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم بأهمية العمل من أجل رفعة الوطن و تعزيز روح الانتماء والولاء لديهم دون الإنجراف في مشاكل الوسط الرياضي وضغوطه والتركيز على قطاع الشباب تناغما مع الرؤية الجادة للقيادة السياسية الحكيمة نحو الشباب وقضاياه.

المراحل التعليمية

كما أوصى السباعي بضرورة وضع آليه لتدريس مادتي التاريخ والتربية الوطنية بكافة المراحل التعليمية بشكل الزامي وإضافته للمجموع بحيث يساهم معرفة الطالب بتاريخ وطننا بزرع روح الفخر والعزه لدية.

كما أضاف السباعي أنه من الضروري وضع برامج تواصل مباشر مع الشباب من خلال تنظيم لقاءات حوارية وفكرية بالجامعات المصرية، وعرض نماذج شبابية ناجحه في كافة المجالات حيث أنه خير من يحاور الشباب هم الشباب حتى نستعيد نموذج القدوة وملئ الفجوات الفكرية بين الأجيال .