/659724/المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-لـرئيس-برلمان-زيمبابوى نتطلع-لتحقيق-مزيد-من-الخطوات-التي-تعزز-علاقتنا-مع-الأشقاء-بأفريقيا

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له، معربا عن ترحيبه بتلك الزيارة التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين برلماني البلدين الصديقين مشيراً الي تطلعه الي تحقيق مزيد من الخطوات التي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر واشقائها في افريقيا على مختلف الاصعدة و المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية.

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من جانبه أعرب رئيس البرلمان الزيمبابوي عن تقديره الشديد لمصر قيادة وشعباً مشيداً بحسن الاستقبال الذي قوبل به في مصر مؤكداً على اهمية التعاون مع البرلمان المصري لتنسيق الرؤى المشتركة لمختلف القضايا في المحافل الدولية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لـ«رئيس برلمان زيمبابوى»: «نتطلع لتحقيق مزيد من الخطوات التي تعزز علاقتنا مع الأشقاء بأفريقيا»

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الزيمبابوي تكريما له والذي قدم بدوره هدية تذكارية للمستشار (عبدالرازق) تقديراً له. حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس والسفير عمرو عبدالوارث ممثل وزارة الخارجية.