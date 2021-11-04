/659726/تعرف-على-تحقيقات-وزارة-الشباب-والرياضة-في-وفاة-البطل-البارالمبي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اللجنة مستمرة في عملها لحين اتخاذ القرار النهائي الخاص بالمتسببين ومن يثبت تجاههم الإهمال الجسيم.*

في ضوء التحقيقات التي أجرتها لجنة بحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية ومكافحة الفساد والمشكلة من وزير الشباب والرياضة والمتضمنة التحقيق وتقصي الظروف المحيطة بحالة وفاة البطل الباراليمبي طارق وهدان، وحيث تبين للجنة وجود شبهة الإهمال والتقصير في تطبيق الاجراءات الطبية الوقائية وفق الأكواد الطبية والإجراءات والضوابط الاحترازية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة الخاصة بعودة النشاط في ظل جائحة كورونا، وعليه فقد قررت اللجنة مخاطبة اللجنة البارالمبية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف كل من الجهاز الفني والإدارى واللجنة الطبية للمنتخب المصرى لرفع الأثقال البارالمبي.

كما تضمنت نتائج أعمال اللجنة التحقيق مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية في شأن وجود تقصير في تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بكود الوزارة للعمل في ظل جائحة كورونا ، وكذلك تقصيرها في النواحى الإشرافية المنوطة بمجلس الإدارة في متابعة شئون اللاعبين من كافة النواحى وخاصة الطبية منها.

وتعلن اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في ملابسات الواقعة استمرار انعقادها خلال الـ 48 ساعة المقبلة للانتهاء إلى استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية الباتة في هذا الشأن.