الصوت العربي الوحيد..اختيار دنيا سمير غانم لحملة «لا تختارو الإنقراض»

/659727/الصوت-العربي-الوحيداختيار-دنيا-سمير-غانم-لحملة-لا-تختارو-الإنقراض

وقع الإختبار على الفنانة دنيا سمير غانم لتمثل الصوت العربي الوحيد لحملة «لا تختارو الإنقراض» العالمية التي انطلقت الأيام القليلة الماضية لحماية البشر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

دوت الخليج يرصد اختيار دنيا سمير غانم لحملة «لا تختارو الإنقراض»

وتؤكد دنيا سمير غانم خلال مشاركتها في حملة «لا تختارو الإنقراض» الدور الإيجابي والتوعوى، الذى يقدمه الفن لدعم جهود التنمية ومشاركة الإنسان فى حماية الأرض حيث انتشرت الحملة بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر، أنه تهدف حملة «لا تختاروا الانقراض»، إلى زيادة وعي العالم بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة ما تم إنجازه لحماية كوكب الأرض حتى الآن، فى إطار السعي للحد من تغير المناخ، حيث تسلط الضوء على كافة الآثار السلبية الهائلة، لدعم الوقود الأحفوري على البشر وكوكب الأرض.

دنيا سمير غانم تعرب عن سعادتها بمشاركة والدتها في فرق خبرة

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بنجاح فيلم «فرق خبرة» أحدث أعمال والدتها الراحلة دلال عبد العزيز قبل وافتها، وذلك بعدما انطلق العرض الخاص للفيلم مساء يوم الإثنين المنقضي.

ونشرت دنيا سمير غانم صور أبطال فيلم «فرق خبرة» حاملين صورة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.

وتسلمت الفنانة دنيا سمير غانم، مؤخرًا، في أول ظهور على الساحة الفنية عقب وفاة والديها، جائزة تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز ضمن المهرجان القومي للمسرح المصري.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة شبابية

وكانت قد أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن اشتياقها لوالديها النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وتوجهت بالدعاء لهما، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، اذ نشرت صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "وحشتوني أوي يحبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة".