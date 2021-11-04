الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على مستشفى بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وشدد الأزهر فى بيان اليوم الخميس، على أن هذا التفجير السافر الذى استبيحت فيه دماء الأبرياء وأرواح الآمنين؛ إرهاب مقيت وخروج على كل قيم الأديان والمبادئ الإنسانية، ودليل واضح على إجرام مرتكبيه وفساد فكرهم، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب الأفغانى فى مواجهة الإرهاب.
وأعبر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن خالص العزاء والمواساة لأهالى الضحايا وللشعب الأفغانى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل لهذا البلد باستعادة أمنه وأمانه، وأن يرزق شعبه السلامة والاستقرار، ويقيهم كل مكروه وسوء.
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