جامعة بنى سويف: دورات تدريبية متقدمة بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، بدء التقديم لعدد من الحقائب التدريبية المتقدمة فى عدة مجالات، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب اليابانى والجامعات الأفريقية.





وأوضح حسن -فى بيان اليوم الخميس- أن الجامعة حصلت على 8 منح ضمن المرحلة الثالثة من التعاون على أن تكون الدراسة عبر الإنترنت، وتستهدف الطلاب من كليات القطاع الطبى والتربوى والأمن الغذائى، بشرط أن يتميز الطالب باستخدام الحاسب الآلى ومهارات اللغة الإنجليزية، والتفوق العلمى. وبدوره، أشار منسق التعاون مع الجانب اليابانى الدكتور ممتاز حجاب، إلى إمكانية التحاق طلاب البكالوريوس فى المستويات الثانية والثالثة والرابعة للقطاع الطبى فقط، وفيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا فقط المعيدين والمسجلين للحصول على درجة الماجستير، وتشمل هذه الحقائب التدريبية عدة مجالات منها السلام فى العلوم، والتنمية المستدامة، ومجابهة الكوارث وعلاقتها بصحة المجتمع، والتعاون الدولى.

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