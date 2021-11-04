الأرصاد: طقس الجمعة معتدل نهارا لطيف ليلا.. وعظمى القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره، وفى الصباح الباكر على كل الأنحاء.





ويتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، ووجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 15

سيوة 31 15

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 18

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 27 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 30 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 34 19

أسوان 34 21

أدفو 34 21

أبو سمبل 34 22

الوادى الجديد 34 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22

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