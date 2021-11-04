جامعة العريش تطلق مبادرة «سيناء خالية من الأمية»

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الجامعة فى بيان اليوم الخيمس، أن المبادرة تعد مساهمة من الجامعة فى القضايا القومية، وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع، مشيرا إلى حرصه على تفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى ومواصلة جامعة العريش لدورها المجتمعى وتنمية البيئة من خلال دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم دورات تخصصية وورش عمل وبرامج تدريبية لمعلمى "التربية والتعليم" ومحو الأمية من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة واستضافة امتحانات محو الأمية التى تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالجامعة، وإنشاء مقر لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار داخل الجامعة.

من جهة أخرى، اشترطت جامعة العريش على طلاب السنوات النهائية، محو أمية عدد من الدارسين لكل خريج أو خريجة للحصول على شهادة التخرج، على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بإجراء الامتحانات اللازمة لهم وإثبات محو أميتهم ونجاحهم حتى يحصل الخريجون على شهادات تخرجهم من الجامعة.