لا تنخدعوا.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الخريف

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن من سمات فصل الخريف وجود فرق كبير بين درجتى الحرارة العظمى والصغرى قد يصل إلى 10 درجات لذلك يكون الطقس لطيفا فى الساعات الأولى من الليل بينما يكون باردا فى الساعات المتأخرة من الليل حتى الصباح الباكر.





وحذر خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس ليلا بسبب درجة الحرارة المرتفعة فى النهار، وألا ينخدعوا باختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار لأن تلك التقلبات الجوية يصاحبها الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال تلك الفترة.

وأوضح الخبراء أن فصل الشتاء سيبدأ فلكيا فى 21 ديسمبر، وبالتالى يكون ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فى هذا الموعد هو التوقيت المناسب.

ونصح خبراء الأرصاد بارتداء الملابس الخريفية هذه الأيام، وهى عبارة عن سترة خفيفة خلال ساعات النهار الباكر والمتأخر من الليل لأنه فى تلك الفترة يكون الطقس مائل للبرودة على بعض مناطق وبارد على مناطق أخرى.

وأشار الخبراء إلى أن البلاد تشهد طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد طقس لطيف فى أول الليل على شمال ووسط الجمهورية، يميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، بارد على مرتفعات جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وتسود أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور كميات قليلة من السحب المنخفضة على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.

وبالنسبة لحركة الرياح فتهب على شمال غرب الجمهورية رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتهب رياح على باقى أنحاء الجمهورية شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس وشمال البحر الأحمر بالإضافة إلى شمال الصعيد والقاهرة.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد مظاهر الأحوال الجوية فى الفترة المقبلة، مؤكدين أنه ستظهر شبورة مائية فى فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وتؤدى لانخفاض فى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.