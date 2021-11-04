الأسبوع المقبل.. جامعة الإسكندرية تنظم معرضا للمنتجات التراثية والحرفية

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، معرضا للمنتجات التراثية والحرفية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجارى فى مجمع العلوم الإنسانية.





وذكر بيان أصدرته الجامعة اليوم الخميس أن المعرض يقام بمشاركة عدد من طلاب الجامعة والجمعيات، ويضم حرفا يدوية مختلفة تعبر عن التراث المختلف، وتعرض بأسعار مخفضة للطلاب، ويأتى المعرض تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج. ويهدف المعرض إلى تشجيع الشباب على الحرف اليدوية وترويجها بين طلاب الجامعة، ويرعى المعرض قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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