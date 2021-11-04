توفر فرص عمل.. توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج فرصة والمجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى التدريب المهنى والتوظيف، وذلك بميزانية تزيد على الـ30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.





وتهدف هذه البروتوكولات، إلى دعم فرص التمكين الاقتصادى للمستهدفين من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى فى عدد من محافظات الجمهورية.

كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسى لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها فى تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذى يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

هذا وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسى للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماع وفرت البيئة الحاضنة والدعم الكافى للجمعيات للعب هذا الدور فى مختلف أوجه التنمية المستدامة.

وأضافت القباج، أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل فى منظومة التمكين الاقتصادى وأطلقت برنامج فرصة فى بداية عام 2020 لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادى لمختلف الفئات التى تخدمها من امرأة معيلة وشباب وذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، والبناء على ما تم فى شبكات الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة.

وسمحت التكنولوجيا لأول مرة فى تاريخ مصر من العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تثمن دور المجتمع المدنى والقيادة السياسية تؤمن به، وتعزيزًا لذلك وجه رئيس الجمهورية أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن توقيع هذا العدد من البرتوكولات يتضمن إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية وتوفير سبل التدريب على المهارات الحياتية للأفراد وتدريبات متخصصة منها الحرفى والفنى وعلى ريادة الأعمال والتسويق، وكذلك خلق عدد من فرص العمل والتوظيف لدى الغير فى العمل اللائق بالإضافة الى تأسيس مشروعات صغيرة لذوى الإعاقة وأخيرا تدريبات وبناء قدرات الجمعيات التى تعمل فى مجالات التمكين الاقتصادى.