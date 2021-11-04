الصحة: 7 أيام مهلة لقياس معدل الإنجاز فى تطعيم المواطنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد عبد الغفار فى كلمته خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الخميس، مع قيادات ووكلاء الوزارة فى المحافظات، ضرورة تفعيل الميكنة يخدم المريض ويحد من الإهدار فى الوقت والموارد والإمكانيات، مطالبًا الطب الوقائى بمراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق فى جميع المحافظات السياحية استعدادا للموسم.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن أفضل حل للعقبات والمشاكل أن تكون وجهًا لوجه وليس الاعتماد على البريد الإلكترونى أو المراسلات الورقية، موجهًا بالعمل على إزالة أى معوقات تواجه تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وبحث وزير التعليم العالى خلال الاجتماع وضع آلية للوصول بتطعيمات كورونا للفئات محدودة التعليم والمهمشين، كما حدد مهلة 7 أيام لقياس معدلات الإنجاز فى تطعيم المواطنين ضد كورونا بعد تطبيق آليات مستحدثة.