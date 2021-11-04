صور.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، تور وينسلاند، المبعوث الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، تور وينسلاند، المبعوث الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. وذلك لعقد جلسة مباحثات لبحث سُبل الدفع قُدمًا بمسار السلام، والتأكيد على موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق.





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