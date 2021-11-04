اجتماع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مع مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية

اجتمع اليوم ٤ نوفمبر الجاري السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، مع السفيرة Patricia Danzi، مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية، وذلك بحضور السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تناول الاجتماع أهم أطر التعاون بين مصر وسويسرا والعلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تم تبادل الرؤى حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالأخص في مجالات التعاون حول خلق الوظائف وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص العمل للشباب، والتعاون في المجال الصحي، وكذلك التعاون في مجال المياه وإنشاء محطات معالجة المياه والصرف الصحي في مصر، وفي مجال الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تطوير القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفي مجال تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، والاستفادة من خبرة سويسرا في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني إلي جانب مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وغيرها من المشروعات التنموية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطن المصري.

هذا، ورحب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بالانتهاء من إعداد برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٤، والذي يركز على موضوعات التنمية المستدامة والأمن الإنساني والقضاء على الفقر، بجانب الموضوعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، وترحيبنا بإطلاق هذا البرنامج اليوم ٤ الجاري بالقاهرة أثناء زيارة مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية. كما تم استعراض فرص التعاون بين الوكالة السويسرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجال الدعم الموجه لإفريقيا، وخاصة في مجال التعليم الفني، وتوفير المنح الدراسية، وتدريب الخبراء الأفارقة، وإرسال القوافل الطبية إلى الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد الوفد السويسري على استعداده للتعاون مع مصر في المجالات المقترحة، مع اهتمام سويسرا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر لدعم الجهود والمساعي المصرية في كافة تلك المجالات، وكذا استعداد الجانب السويسري للتعاون في تنفيذ مشروعات تنموية في مجال خلق الوظائف وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص العمل للشباب.

خلص الاجتماع إلي التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة في تلك المجالات الحيوية، ومواصلة الحوار أثناء جولة المشاورات الثنائية التي ستعقد بين مصر وسويسرا في العاصمة السويسرية برن يوم ٩ نوفمبر الجاري.