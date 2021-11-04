«واجب وطني لترسيخ الهوية للمواطنين».. لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ تناقش قضية الوعي والانتماء الوطني.. وتأكيد برلماني على متابعة الوعي لتعزيز روح الإنتماء لدى الشعب والشباب.. فيديو

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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، سلسلة اجتماعات بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى، وذلك بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام، ويأتي ذلك فى ضوء اهتمامات القيادة السياسية بهذه القضية خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج

وشهدت الاجتماعات منافشات حيوية بين الاعضاء، حيث كان هناك حرص على اشراك أكثر من لجنة للخروج باكبر قدر من المقترحات حول هذه القضية التي تشغل بال جموع المصريين وكافة مؤسسات الدولة، نظرا لدورها الكبير في التاكيد على الهوية الوطنية وترسيخ الشعور الوطن.

نواب الشيوخ يتحدثون عن قضية بناء الوعي

وتحدث عدد من نواب الشيوخ في هذا الاطار حيث قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة المصرية في مواجهة معركة شرسة خلال العقد الماضى استهدفت إنهاء وجودها عن طريق إدخالها فى دوامة من الارتباك ومحاصرتها بالاكاذيب والشائعات لتسهيل مهمة جماعات الإرهاب على الأرض.

حسانين توفيق: مصر كان لها الانتصار الدائم في معركة الوعي

وأكد النائب حسانين توفيق خلال مشاركته بلجنة الدفاع، أن الملاحظة المهمة فى هذه الحرب ضد الدولة المصرية بأنها قامت فى الأساس على هدم وعى المواطن ومحاولة تزييف الحقائق حتى يتصور شباب مصر أن مؤسسات الدولة هى عدوهم المباشر، وتتحول طاقات البناء فى المجتمع إلي معاول للهدم فى نمط جديد من أنماط الحروب غير التقليدية.

ولفت عضو لجنة التعليم، إلى أن اليوم يستطيع أن يقول أن مصر خلال ٧ سنوات فقط أنهت المعركة بانتصار كاسح وكان السبيل لهذا الانتصار هو بناء الوعى واهتمام الدولة بالحديث مع المواطن بكل صراحة وشفافية وتحصينه ضد الأكاذيب والشائعات والمحاولات الفاشلة والملتوية لقلب الحقائق وتزييفها.

فى السياق ذاته أكد بأنه ينبغي الإشارة الى أن تصحيح الوعى لدى المواطن هو أول خطوة لتدعيم قيمتي الوفاء الانتماء وترسيخهما فى وجدانه وتحديدا الأجيال الشابة التى يجب أن يكون انتمائها للوطن مصدر فخر ودافع تنطلق منه لأي تطور في أي سياق، متابعا :" علشان كده قررت من حوالي سنة أكتب مقالات عديدة في هذا الملف تحديدا وعن ضرورة أن يكون لدينا مسئولية وخطة مشتركة لتعزيز هذه القيم التي أتصور أنها الحافز الأكبر في معركة البناء .. بناء الدولة وبناء الانسان المصري".

وواصل حديثه:" أود أن أشير لعدد من النقاط في منتهي الأهمية في تقديري، الأولى هى دور القوى الناعمة والفن فى بناء وتشكيل وعى المواطن ومخاطبته بما يجرى حوله فلا شك أنه دور مهم للغاية لا ينبغى أن نغفل عنه أو نتركه وسيلة يستغلها المغرضون ضد الدولة بل علينا أن نستثمره بأفضل شكل ممكن ولا يزال لدينا الكثير من الفرص والأفكار، وأن النقطة الثانية هى دور المناهج التعليمية وأهميتها فى بناء الانسان القادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة والغث والثمين.

واختتم عضو لجنة التعليم وتكنولوچيا المعلومات حديثه قائلا: "ما أتمناه حقا هو أن يكون لدينا منهجية شاملة في إدخال التكنولوچيا كطرف أساسي في صياغة كل أنواع محتوي التأثير في الوعي التي نقدمها للرأي العام بمختلف أعماره وطبقاته، فلا ينبغي إلا أن نصل لكل الأجيال بشكل يناسب هذا التطور الهائل في منصات عرض المحتوي، صحيح بدأت الدولة المصرية في عدة قطاعات منها نظام التعليم الالكتروني الجديد، ولكن لا بد أن يطال هذا التطور العالمي كل القطاعات ذات الصلة بتقديم ما يمكن أن يشكل الوعي ويعزز الانتماء".

أبو هشيمة يؤكد على تعزيز روح الإنتماء لدى الشعب والشباب

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الحوار داخل لجنة الدفاع والأمن القومي كان مثمراً والنقاشات جادة تستهدف جميعها تعزيز روح الإنتماء لدى الشعب المصري بشكل عام والشباب بصفة خاصة.

اللواء طارق نصير: قضية الوعي والانتماء لها أولوية خاصة والسيسي رسم الخطوط للجمهورية الجديدة

وقال النائب طارق نصير وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، شهدت اليوم سلسلة اجتماعات بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى موضحا ان هذا الأمر جاء بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام.

واضاف النائب طارق نصير خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الشهر الماضي شهد متابعات متتاليه لمناقشات هذا الملف الهام، خاصة أنه حاز على اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسيـ نظرا لأهميته في بناء الدولة وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي رسم الخطوط العريضة للاتجاه نحو عصر الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه حرص دائما على الحديث بشأن قضية الوعي في العديد من مداخلاته التلفزيونية وخطاباته فى المناسبات الرسمية.

ونوه النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من لجنة اشتركت في هذا الأمر للخروج باستراتيجية وطنية ومقتراحات واعية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وقامات المجلس في هذا الأمر، حيث أن مجلس الشيوخ يحتوي على كفاءات قادرة على الابداع والعطاء.

النائب محمد عزمي: مشكلة الوعي أزمة كبيرة تحتاج إلى التكاتف للقضاء عليها

أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشكلة الوعي تشكل أزمة كبيرة تحتاج إلى التكاتف للقضاء عليها والتصدي لها بكل حزم وقوة، إضافة الى تطوير الوسائل المستخدمة فى تنمية وعي المواطنين، لفهم التحديات التي تواجه الدولة ومقدرات الوطن.

واشارالنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الي إطلاق مجموعة من المبادرات خلال جلسة الاستماع، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية ثقافة الوعي لدي الشباب.

محمود القط: قضية الوعي والانتماء الوطني تشغل جميع مؤسسات الدولة لأهميتها

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الاعلام والثقافة والأثار بمجلس الشيوخ أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، شهدت اليوم سلسلة اجتماعات بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى موضحا ان هذا الأمر جاء بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام.

وتابع القط خلال تصريحات خاصة له بموقع دوت الخليج الاخباري، أن هذا الأمر يأتي فى ضوء اهتمامات القيادة السياسية بهذه القضية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن بناء الوعي قضية تشغل كل المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة.

وأكمل النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه من المهم مناقشات هذه الموضوعات الحيوية داخل مجلس الشيوخ للاستفادة من خبرات وقامات المجلس الهائلة، مشيرا إلى أن هذه المناقشات المثمرة أسفرت عن الخروج بتوصيات هامة.

وتابع القط، أن المناقشات شهدت ابداء الاراء من الجميع ثم الخروج باستراتيجيات متكاملة من شأنها أن تعمل على تكامل مؤسسات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية.