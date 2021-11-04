/659732/تشكيل-الإسماعيلى-للقاء-البنك-الأهلى-مدبولى-أساسيا-وعودة-عيد

التشكيل ضم كل من.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط :محمود دونجا ، محمد مخلوف

أمامهما : محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم : شكرى نجيب – شيلونجو.

صرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

وتابع البيان ، "وطالب مجلس الإدارة من جماهير الناجي العظيمة في كل مكان عدم التجاوز مرة أخري تجاه أي فرد سواء من مجالس إدارات سابقة أو فيه عهد المجلس المنتخب الجديد لإظهار الرقي الذي تشتهر به جماهير النادي الاسماعيلي في كل مكن .

و أكد ميدو في تصريحات إذاعية على فخره الكبير بمطالبة جماهير الإسماعيلي له بتولي تدريب الفريق مشيرًا إلى أن تدريب الدراويش شرف كبير له وتجربتي السابقة كانت كلها نجاحات وحقق فيها نتائج إعجازية بأقل الإمكانيات.

و أضاف نجم توتنهام و روما السابق: “كل ما تم صرفه كصفقات في الإسماعيلي كان 500 ألف جنيه فقط أثناء تواجدي، و رغم ذلك قدمنا نتائج استثنائية”.

و أنهي حديثه قائلاً: “حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من الإسماعيلي وكل المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت عن طريق محبين للنادي، إذا شعرت أن النادي يجهز لصفقات قوية في يناير و يملك مشروع قويًا سأترك كل شيء و أوافق على الفور على تدريب هذا النادي العريق”.