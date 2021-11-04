حسن شاكوش يتصدر التريند بفضل ريهام سعيد..فما القصة؟

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تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، وذلك بعد يومين من إعلانه تنازله عن الدعوى القضائية التي رفعها مؤخرا ضد الإعلامية ريهام سعيد.

دوت الخليج يرصد سبب تصدر حسن شاكوش التريند وعلاقته بريهام سعيد

وجاء تنازل حسن شاكوش عن مقاضاته لـ ريهام سعيد من خلال فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اذ قال: “قضية الأستاذة ريهام سعيد اترفضت، وقضيتي لسه مكملة، بس أنا قررت التنازل عن الدعوى، وعفا الله عما سلف”.

ريهام ترفض تنازل حسن شاكوش عن قضيته ضد ريهام سعيد

ومن جانبه نشرت الفنانة ريهام سعيد عبر موقع فيسبوك ردا على حسن شاكوش: “لتصحيح انا رفضت تنازل شاكوش والقضية مازالت مستمرة اما عن الدعوة التي تم رفضها فهي خطئ مني انا في اجراءت اوراق رفع الدعوي و لم تبرأ المحكمة شاكوش، هناك بلاغ مقدم للنائب العام وسيتم استئناف الدعوة ضد شاكوش مره أخرى”.

وتابعت: “آخر حاجه الواحد عايزها هي المشاكل لكن اعراض الناس و شرفهم مش لعبة في ايد اي حد مزقوق او عايز يتشهر الاصرار علي رجوع الحق رجوله مش شر و ربنا مابيرضاش بالظلم، هو ظلم اولادي و يجب معاقبته مره يتكلم عن شرف ولادي و مرة عن ام رضا و مرة عن السادة الموسيقيين في مهنة الايقاع كفايه خوض في اعراض الناس، و علي فكرة التنازل اللي عمله ده مش من باب التسامح و لا حاجه، الحق هيبان وعمر الحق ما بيضيع”

لكنها بعدها بدقائق قامت سعيد بحذف هذا المنشور دون توضح السبب وراء ذلك.

ريهام سعيد تتعرض للسحر الأسود

وفي وقت سابق، زعمت الإعلامية ريهام سعيد في بث جديد نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنها تعرضت للسحر الأسود بعد حلقاتها مع الخمس بنات الممسوسين والتي لاقت نجاحات ساحقة ومشاهدات عالمية

أوضحت ريهام سعيد في بداية البث بأنها حينما ذهبت لمنزل 5 بنات أثناء برنامجها، قالوا لها إن البيت تحته آثار ولذلك حدث لهم مسّ، وأنها كانت جريئة ومن الناس التي لا تقتنع بفكرة المس، لافته: «أنا حياتي بايظة تماما، أولادي كويسين وجوزي كويس، لكن حياتي مش ماشية في سياقها العادي وبيحصل حاجات كتير قوي مش ماشية مع الواقع».

ريهام سعيد تتعرض للإضطهاد بشكل متكرر

وتابعت سعيد موضحة: “قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة".

واستكملت: «ناس مش عايزة تهدى غير لما أنا يتقضي عليا خالص وأنا مش متضايقة خالص أنا بس زهقت».