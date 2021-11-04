/659736/النائبة-عبلة-الألفي-تنظم-مائدة-مستديرة-حول-لتخفيض-معدلات-القيصرية-في-مصر

نظمت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال اليوم مائدة مستديرة بعنوان " نحو تطبيق نهج شامل لتخفيض معدلات القيصرية في مصر" تحت رعاية دكتور عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومؤسس ورئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تنظيم النائبة عبلة الالفي لمائدة مستديرة لتخفيض معدلات الولادة القيصرية

معدلات الولاد القيصرية

وأكدت دكتور عبلة الألفي عضو مجلس النواب أن حلقة العمل تهدف للخروج بتوصيات و سياسات شاملة تعمل علي تخفيض معدلات القيصريات الغير ضرورية في مصر من خلال تطبيق نهج شامل يشمل علي تدريب الأطباء و التمريض و مساعدات الولادة الطبيعية ومقدمي المشورة الأسرية بالمجتمع ورفع الوعي المجتمعي وخاصة السيدات الحوامل بخطورة القيصريات الغير ضرورية و آثارها السلبية علي الأم و الطفل. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنمية الأسرة والطفولة المبكرة و تنفيذا للمبادرة الرئاسية يوم جديد والتي تهتم بالأطفال المبتسرين وحديثي الولادة مع التركيز علي أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

المائدة المستديرة

وجدير بالذكر أن المائدة المستديرة تضم عددا من قيادات وزارة الصحة والهيئات الدولية وأساتذة نساء وتوليد وأطفال من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من السادة وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لتقنين الشق التشريعي والهام جدا للقضاء علي هذا الوباء الذي يفتك بصحة الشعب المصري.