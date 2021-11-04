/659729/مدير-المستشفى-العام-يتحدث-لـ-تحيا-لمصر-عن-تطورات-واقعة-بلطجي-الفيوم-بعد-تحرير-أسرته-من-الاحتجاز-فيديو

تواصل موقع دوت الخليج مع مدير مستشفى الفيوم العام الدكتور محمد الدمرداشى، وذلك لمعرفة أخر تطورات واقعة بلطجة الفيوم، وذلك بعهد نجاح اجهزة الأمن في تحرير الرهائن والقبض على المتهم.

وقال مدير مستشفى الفيوم العام أن هذه الجريمة شغلت الرأى العام، ولا يمكن الإدلاء بأي معلومات أو تصربحات إلا بعد بيان وزارة الداخلية أو قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى.

دوت الخليج

مدير المستشفى العام يتحدث لتحيا لمصر عن تطورات واقعة بلطجي الفيوم

وأكد مدير المستشفى في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج» :«أن عدد المصابين هم أثنين، المتهم «أيمن عبد المعبود» المعروف ببلطجى الفيوم، وتم إجراء الإسعافات الطبية له وخرج إلى محبسه طبقًا إلى قرار الداخلية، والنيابة العامة”.

وأضاف الدمرداش :« توجد بنت 16 سنة موجودة مصاب بإصابات سطحية وموجود تحت الملاحظة، بالنسبة ملابسات الواقعة ، فهذه الواقعة اثارت جدل كبير بالشارع الفيومي ولكن نحن مرتبطين ارتباط تام ببيان وزير الداخلية والنائب العام”.