/659729/مدير-المستشفى-العام-يتحدث-لـ-تحيا-لمصر-عن-تطورات-واقعة-بلطجي-الفيوم-بعد-تحرير-أسرته-من-الاحتجاز-فيديو
تواصل موقع دوت الخليج مع مدير مستشفى الفيوم العام الدكتور محمد الدمرداشى، وذلك لمعرفة أخر تطورات واقعة بلطجة الفيوم، وذلك بعهد نجاح اجهزة الأمن في تحرير الرهائن والقبض على المتهم.
وقال مدير مستشفى الفيوم العام أن هذه الجريمة شغلت الرأى العام، ولا يمكن الإدلاء بأي معلومات أو تصربحات إلا بعد بيان وزارة الداخلية أو قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى.
دوت الخليج
مدير المستشفى العام يتحدث لتحيا لمصر عن تطورات واقعة بلطجي الفيوم
وأكد مدير المستشفى في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج» :«أن عدد المصابين هم أثنين، المتهم «أيمن عبد المعبود» المعروف ببلطجى الفيوم، وتم إجراء الإسعافات الطبية له وخرج إلى محبسه طبقًا إلى قرار الداخلية، والنيابة العامة”.
وأضاف الدمرداش :« توجد بنت 16 سنة موجودة مصاب بإصابات سطحية وموجود تحت الملاحظة، بالنسبة ملابسات الواقعة ، فهذه الواقعة اثارت جدل كبير بالشارع الفيومي ولكن نحن مرتبطين ارتباط تام ببيان وزير الداخلية والنائب العام”.
وكان احتجز رجال الأمن الوطني بلطجى الفيوم، المتهم باحتجاز زوجته و عائلتة، وإطلاق النيران على قوات الشرطة وقتل حماته داخل مستشفى السجن داخل مستشفى الفيوم العام، بعد إصابته بطلق ناري فى الكتف أثناء قيام قوات تحرير الرهائن بجهاز الأمن الوطنى باقتحام المنزل والتعامل مع المتهم وتحرير الرهائن.
وقال نائب مدير مستشفى العام الدكتور عصام أحمد هلال، إن المستشفى استقبلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم البلطجى المتهم بحبس زوجته وعائلته يدعى« أيمن عبد المعبود 40 عامًا» الشهير ببلطجى الفيوم، مصاب بطلق ناري فى الكتف والقدم، وتم احتجازه بعنبر المساجين داخل مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.
كما أشار هلال، أنه يتم الآن توقيع الكشف الطبى على حماة البلطجى التى قام بقتلها، أن الجثة وصلت إلى ثلاجة الموتى داخل المستشفى خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.
كانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إلقاء القبض على بلطجي احتجز أسرته، وقامت “قوات إنقاذ الرهائن” بقطاع الأمن الوطني بتحرير الرهائن والقبض على البلطجي بمنزله الكائن بالطريق الدائري في ميدان عبدالمنعم رياض بمحافظة الفيوم.
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