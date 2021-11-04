/659740/هشم-رأسها-بالشومة-وتركها-جثة-هامدة-حادثة-قتل-مرية-جديدة-بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم فترة عصيبة هذه الأونة، حيث شهدت ما يقرب من 3 حوادث صعبة في أقل من أسبوعين واحد، واستكمال لسلسلة هذه الحوادث، أقدم زوج على التخلص من زوجته البالغة من العمر 50 عام اليوم.

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ويرجع سبب هذه الحادثة إلى وجود خلافات عائلية، أددت إلى تهشيم الزوج رأس زوجته ولم يتركها إلا جثة هامدة داخل منزلهم الكائن بناجية قرية أبو المير التابعة لمركز إطسا بالفيوم.

حادثة قتل مرية جديدة بالفيوم

هذا وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الدالخية أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز إطسا يفيد بمقتل سيدة 50 سنة داخل منزلها بقرية بحر أبو المير.

ملابسات الواقعة

التحريات أفادت أن وراء ارتكاب الجريمة زوج الضحية "فلاح" وقام بهذا الفعل بسبب خلافات عائلية نشبت فيما بينهما قام على إثرها الجانى بإحضار "شومة" ونزل فوق رأس الضحية ولم يتركها إلا جثة هامدة بعد تحطيط جمجمتها.

وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وتحرر عنها المحضر رقم 7042 جنح وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.