صور.. مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، مع السفيرة Patricia Danzi، مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية،اليوم الخميس، وبحضور السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





وتناول الاجتماع أهم أطر التعاون بين مصر وسويسرا والعلاقات المتميزة التى تربط بين الدولتين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.



كما تم تبادل الرؤى حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالأخص فى مجالات التعاون حول خلق الوظائف وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى لتحسين فرص العمل للشباب، والتعاون فى المجال الصحى، وكذلك التعاون فى مجال المياه وإنشاء محطات معالجة المياه والصرف الصحى فى مصر، وفى مجال الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تطوير القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى مجال تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر، والاستفادة من خبرة سويسرا فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى إلى جانب مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وغيرها من المشروعات التنموية التى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطن المصرى.



ورحب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بالانتهاء من إعداد برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا للأعوام 2021 - 2024، والذى يركز على موضوعات التنمية المستدامة والأمن الإنسانى والقضاء على الفقر، بجانب الموضوعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، وترحيبنا بإطلاق هذا البرنامج اليوم 4 الجارى بالقاهرة خلال زيارة مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية.

كما تم استعراض فرص التعاون بين الوكالة السويسرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجال الدعم الموجه لإفريقيا، وخصوصا فى مجال التعليم الفنى، وتوفير المنح الدراسية، وتدريب الخبراء الأفارقة، وإرسال القوافل الطبية إلى الدول الإفريقية.



وأكد الوفد السويسرى استعداده للتعاون مع مصر فى المجالات المقترحة، مع اهتمام سويسرا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر لدعم الجهود والمساعى المصرية فى كل تلك المجالات، وكذا استعداد الجانب السويسرى للتعاون فى تنفيذ مشروعات تنموية فى مجال خلق الوظائف وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى لتحسين فرص العمل للشباب.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد أهمية تكثيف الجهود المشتركة فى تلك المجالات الحيوية، ومواصلة الحوار أثناء جولة المشاورات الثنائية التى ستعقد بين مصر وسويسرا فى العاصمة السويسرية برن يوم 9 نوفمبر الجارى.