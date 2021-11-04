السبت.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير قرية الفواخير بالفسطاط

جدة - نرمين السيد - يشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد غد السبت، فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





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