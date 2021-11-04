إعلان بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

جدة - نرمين السيد - فى إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الإفريقية وتأكيدا على الدور المصرى المحورى فى محيطها القارى، تم الإعلان عن بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بالإنابة عن جمهورية مصر العربية والأمين التنفيذى بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.





وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التى تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء بالقاهرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

كما ألقى السفير محمد كريم نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، كلمة هنأ فيها على إنشاء مركز الساحل والصحراء، متمنيا أن يحقق رسالتة المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافة فى مواجهة الإرهاب.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، كلمة أشار فيها إلى أن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها فى عدة مجالات منها التنموى والاقتصادى والاجتماعى وغيرها لخدمة المجتمع الإفريقى حتى تطرقت إلى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب.

وألقى السفير عبد الرحيم القدميرى الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء كلمة، وجه فيها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إنشاء مركز الساحل والصحراء.

وأشار إلى أن القيم التى يقوم عليها إنشاء المركز هى التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب وضرورة الكفاح الجماعى والفعال ضد الإرهاب.