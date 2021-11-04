إنفوجراف.. جواز سفر صحى إلكترونى

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تطبيقا على الهواتف المحمولة بنسختين للأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحى إلكترونى، يمكن استخدامه فى المطارات، ويكون بديلا عن الشهادات الورقية الخاصة بإثبات الحصول على لقاح كورونا.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن التطبيق الذى هو بمثابة جواز سفر صحى إلكترونى للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن التطبيق الإلكترونى يتضمن 3 ألوان، أحمر يشير أن الشخص لم يحصل على جرعة كورونا، وأصفر حاصل على جرعة واحدة، وأخضر يشير لحصوله على ثلاث جرعات.

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