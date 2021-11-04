يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
ويشدد الأزهر على أنَّ هذا التفجير السافر الذي استبيحت فيه دماء الأبرياء وأرواح الآمنين؛ إرهاب مقيت وخروج على كل قيم الأديان والمبادئ الإنسانية، ودليل واضح على إجرام مرتكبيه وفساد فكرهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب.
ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا وللشعب الأفغاني، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل لهذا البلد بإستعادة أمنه وأمانه، وأن يرزق شعبه السلامة والاستقرار، ويقيهم كل مكروه وسوء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مستشفى بأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.