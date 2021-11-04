السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات وتعدل تركبها بعربات محسنة ” تحيا...

فى ظل التحديث المستمر التى تتبعه الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة فى مجال الوحدات المتحركة لتحقيق أقصى سبل الراحة والأمان لجمهور الركاب ،

اولا :إعتباراً من يوم 5/11/2021

إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب طنطا/ قلين/شربين بعدد 7 عربات محسنة سيماف ، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 يصل شربين 12:15 صباح اليوم التالى 0

ثانيا :إعتباراً من يوم 6/11/2021

يتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 506 ركاب شربين / قلين/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة سيماف ، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحاً وامتداد مسيره لطنطا بدلاً من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحاً .

كما يتم تعديل وزيادة تركيب قطارات 488/465/466/ 499 ركاب شربين / قلين / طنطا / دمنهور والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة سيماف .

وايضا يتم زيادة تركيب قطارات485/490/493/498/452 ركاب طنطا / شربين / قلين والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات مطوره

كما تقرر أيضاً تعديل تركيب قطار 803/876 ركاب طنطا / قلين / شربين والعكس وفقاً لجدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة " تحيا مصر " .

ثالثا :إعتباراً من يوم 5/11/2021

تقرر تعديل تركيب القطار رقم 217ركاب المنصورة /المطرية جدوله الحالى

رابعا :إعتباراً من يوم 6/11/2021

يتم تعديل تركيب القطارات أرقام 37/62/43/68 – 206/211/214 ركاب المنصورة / المطرية – المنصورة / دمياط والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر".

وكذلك تقرر إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب المنصورة / المطرية والعكس وتعديل تركيبهم بعدد 6عربات محسنة " تحيا مصر " ، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحاً يصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحاً ، يقوم القطار رقم 202 من المطرية دقهلية الساعة 5:00 صباحاً يصل المنصورة 7:25 صباح ، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحاً يصل المنصورة 8:10 صباحاً .

خامسا : إعتباراً من يوم 6/11/2021 يتم تعديل تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر " .

والهيئه لا تؤلو جهدا من اجل راحه جمهور السادة الركاب