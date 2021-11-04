تأجيل محاكمة ريهام سعيد لاتهامها بالتنمر على حسن شاكوش لجلسة 14 نوفمبر

قررت محكمة جنح قسم الجيزة تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 14 نوفمبر الجارى للمذكرات.
ورفض شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية التصالح مع "شاكوش"، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته فى براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى، للموعد سالف الذكر.
وكان حسن شاكوش أقام دعوى اتهم فيها "ريهام سعيد"، بالسب والقذف والتنمر، وطالب معاقبتها طبقا لنص المواد 303-306-309 مكرر ب، من قانون العقوبات.
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