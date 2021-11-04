محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر أكتوبر

تصدر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي، والتي تمنحها رابطة المحترفين.

وقدم محمد صلاح أداء خارقا مع ليفربول خلال شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي، حيث سجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولعب محمد صلاح 4 مباريات مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2021-2022، ضد كل من مانشستر سيتي وواتفورد ومانشستر يونايتد وبرايتون بالترتيب.

سجل محمد صلاح هدفاً وتمريرة حاسمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بالجولة الـ 7 من مسابقة الدوري الإنجليزي، التي إنتهت بالتعادل 2-2.

وأحرز مو صلاح هدفاً وتمريرة حاسمة، بلقاء ليفربول وواتفورد، في المباراة التي إنتهت بفوز الريدز 5-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأذهل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول العالم، بعد أن سجل هاتريك وتمريرة حاسمة أمام مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي إنتهي بفوز الريدز 5-0، بالجولة التاسعة.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة، في تعادل ليفربول ضد برايتون بنتيجة 2-2، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي، من قبل رابطة المحترفين.