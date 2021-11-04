/659735/بـ-10-أصوات-شريف-كمال-يفوز-برئاسة-اتحاد-الهوكي

نجح شريف كمال بالإحتفاظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد الهوكي التي أقيمت منذ قليل بقاعة الإجتماعات الكبرى بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز "كمال" بمنصب الرئيس بعد حصد 10 أصوات من إجمالي 16 لهم حق التصويت.

وتنافس شريف كمال، مع يحيى دعبس لرئاسة اتحاد الهوكي حتى نهاية 2024.

وتسابق الثنائي "شريف كمال ويحيي دعبس" من قبل في أكتوبر 2019، عندما كان مقعد الرئيس شاغرا عقب تقديم اللواء هاني حمودة الرئيس السابق استقالته.

ونجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق في عهد حمودة وقتها من الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت في العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس.

هداية ملاك وسيف عيسي

جدير بالذكر أن هداية ملاك بطلة نادي الصيد، نجحت في الحصول على الميدالية البرونزية ، في منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثاني ميدالية أوليمبية في تاريخيها بعد الميدالية التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي. ‎

كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادي الصيد، في اقتناص برونزية لمصر في التايكوندو في وزن 80 كيلو، ليحقق ثاني برونزية لمصر في المنافسات بعد هداية ملاك.

سيف عيسي

كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادى الصيد، فى اقتناص برونزية لمصر فى التايكوندو فى وزن 80 كيلو، ليحقق ثانى برونزية لمصر فى المنافسات بعد هداية ملاك.

‎وأعرب مجلس إدارة الصيد، عن كامل امتنانه لجميع أبطال نادينا العظماء وتقديره للمجهود الذى يبذلونه، ويسعى لدعم خطاهم فى مشوارهم الرياضى من أجل استكمال مسيرة أبطال نادينا على مر التاريخ ورفع اسم مصر فى المحافل العالمية.