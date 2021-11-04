أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021، نرصد فى التقرير التالي أبرز الأسعار التى تم رصدها وفقًا لما أشارت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
دوت الخليج
أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021
أسعار السلع التموينية، هي محل اهتمام الكثير من المصريين لاعتمادها بشكل دائم ضمن الأسر المصرية فى مختلف أنحاء الجمهوية.
وتعد أسعار السلع التموينية، مسار حديث دائم بالنسبة للمواطنين، خاصة بعد حالة التضخم العالمي فى الأسعار، وهو ما انعكس تأثيره على العديد من دول العالم ومنها مصر على وجه التحديد.
تعرف على أسعار السلع التموينية
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، قد أعلن فى وقت لاحق زيادة نسبية فى أسعار السلع الاستراتيجية التى يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية، حيث حدد أسعار جديدة للزيت والسكر، وغيرها من المنتجات والمواد.
ووفقًا لما أشار إليه وزير التموين والتجارة والداخلية بشأن أسعار التموين، فإنه سعر زجاجة الزيت وفقًا للسعر الحديث قد وصل لـ 25 جنيه بعدما كانت فى وقت لاحق بـ 24 جنيه فقط، وهذه نتيجة التضخم العالمي الذى حدث للأسعار وفقًا لما أشارت إليه وزارة التموين.
هذا وكانت الصين قد حثت مواطنيها فى وقت لاحق على ضرورة تخزين المواد والمنتجات الغذائية، وذلك تحسبًا لاحتمالية وجود حالة من الطوارئ تتعلق بانخفاض المخزون الحالي من تلك المواد.
ويمكن الاستطلاع على السلع التموينية بشكل منتظم من خلال متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل دوري، ويمكن الحصول على اللينك من هنـــــــا.
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