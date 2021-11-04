نانسي عجرم في مصر لإحياء حفل استاد القاهرة..«صور»

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وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على أراضي مصر في الساعات القليلة الماضية، لتبدأ استعدادها لإحياء حفل غنائى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الليلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل نانسي عجرم في القاهرة

وتعبتر هذه الحفل هي الثانية للفنانة نانسي عجرم بمصر خلال عام 2021 حيث الاولى كانت بالمسرح الرومانى بمارينا اثناء موسم حفلات الصيف، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة متنوعة من اغانيها القديمة والحديثة.

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

أغنية عاتب ولوم

وحققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلًا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".

نانسي عجرم تحيي حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أول شهر ديسمبر حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور وعقلت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي اطلقتها مؤخرًا.