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دوت الخليج

القوات المسلحة تعلن البدء فى تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

وألقى اللواء أركان حرب، محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة , مؤكداً أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التى تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب.

كما ألقى السفير / محمد كريم نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية كلمة هنأ فيها على إنشاء مركز الساحل والصحراء ، متمنياً أن يحقق رسالته المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه فى مواجهة الإرهاب.

هذا وألقى اللواء أركان حرب / محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كلمة أشار فيها إلى أن المنظمة تطورت أنشطتها وفاعلياتها فى عدة مجالات منها التنموى والإقتصادى والإجتماعى وغيرها لخدمة المجتمع الإفريقى حتى تطرقت إلى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب . وألقى السفير / عبد الرحيم القدميرى الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء كلمة وجه فيها التهنئة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إنشاء مركز الساحل والصحراء وأشار إلى أن القيم التى يقوم عليها إنشاء المركز هى التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب وضرورة الكفاح الجماعى والفعال ضد الإرهاب . جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء بالقاهرة بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية . إنستجرام :